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بالفيديو
شاهد|لحظات مؤثرة لمحاولات نقل الصحفية شيرين أبو عاقلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:02 ص
11 مايو 2022
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