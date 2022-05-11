بالفيديو شاهد|لحظات مؤثرة لمحاولات نقل الصحفية شيرين أبو عاقلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:02 ص
11 مايو 2022
تنزيل.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

 

 

متعلقات