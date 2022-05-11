حماس: اغتيال أبو عاقلة متعمد وجريمة مركبة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء 11/5/2022، أن اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شرين أبو عاقلة جريمة جديدة تضاف لسلسة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال تحديداً بحق الإعلام الفلسطيني.

واعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، هذا الاغتيال المتعمد جريمة مركبة ويجب أن يحاسب عليها الاحتلال في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن اغتيال مراسلة قناة الجزيرة أبو عاقلة يأتي من أجل إرهاب الصحفيين وعدم نقل الحقيقة وإيصال جرائم الاحتلال لكل العالم.

قال قاسم: "إن اغتيال شيرين أبو عاقلة من قبل الاحتلال يدل على أنه محتل بلا أخلاقيات."

ودعا، المؤسسات الحقوقية والدولية أن تعلي صوتها بعد هذه الجريمة.