سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، من أهم المواضيع التي تشغل بال السوريين في هذه الأوقات، هو الاطلاع على سعر الدولار في سوريا هذه الأيام، فهم يهتمون بالاطلاع على أسعار العملات على شاشات البورصة المحلية والدولية، لمعرفة سعر الدولار مقابل عملتهم الوطنية، فهذه القضية تهم فئات عدة في المجتمع السوري، لاسيما أن أسعار العملات تتغير مرات عدة في اليوم الواحد، بل في الساعة الواحدة، وفق الأحداث الداخلية في البلد، والخارجية على مستوى الوطن العربي والعالم الخارجي.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم

وهناك فئات كثيرة تستيقظ كل صباح وأول ما تفعله هو البحث عن سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، لاسيما أصحاب محال وشركات الصرافة والعاملين في البنوك، وكذلك التجار والمستوردين والمصدرين إلى العالم الخارجي، لهذه الأسباب فإن البحث ومعرفة أسعار العملات في سوريا أول بأول يعد من الأمور المهمة لدى السوريين، لهذا نرصد لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أسعار الدولار في سوريا اليوم الأربعاء، والإجابة على تساؤل 100 دولار كم ليرة سورية اليوم.

الليرة السورية إلى الدولار

وتشهد الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي صعودا وهبوطا وفق الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، فهذا الملف يشغل مئات الآلاف من السوريين الذي يطلعون على أسعار العملات كل يوم، ويتساءلون عبر منصات البحث المختلفة عن الليرة السورية إلى الدولار، وهو ما نجيبه لكم ضمن هذه المقالة، لأننا نسعى إلى خدمة كل متابعينا ووضع كل ما يهمهم عبر موقعنا الإلكتروني.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

ووفق منصات التداول المحلية والعالمية المختصة في الأمور المالية، فقد أظهرت صعودا لسعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وفي المصرف المركزي، وارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 3940 ليرة للشراء، و3975 ليرة للبيع، بحسب " liranews"، الموقع المتخصص في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.