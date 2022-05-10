استقر سعر جرام الذهب في العراق اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، في التعاملات الصباحية، رغم صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في العراق

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، خلال التعاملات عند 88.450 ألف دينار (60.58 دولار).

وظل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في العراق اليوم، عند نحو 77.395 ألف دينار (53.01 دولار).

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، عند نحو 66.338 ألف دينار (45.44 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات المسائية اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.596 ألف دينار (35.34 دولار)، وفقا لموقع "gold-price-today".

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في العراق

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال التعاملات الصباحية ، استقرارا عند مستوى 2.750 مليون دينار (1884 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 619.163 ألف دينار (424.08 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مع استقرار الدولار مما دفع بعض المستثمرين لشراء المعدن النفيس قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكي التي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1859.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0958 بتوقيت جرينتش وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1861.10 دولار.

واستقر سعر الدولار بعد أن لامس أعلى مستوياته في 20 عاما أمس الإثنين في حين تراجعت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات دون أعلى مستوياتها في 3 سنوات ونصف.

ويعتبر الذهب أداة تحوط ضد التضخم وملاذا آمنا للقيمة خلال فترات الغموض السياسي والاقتصادي في العالم لكن سعره شديد الحساسية لارتفاع عائدات السندات الأمريكية الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويدفع ارتفاع عائدات السندات كذلك الدولار للصعود مما يحد من الإقبال على شراء الذهب بين المستثمرين في الخارج.