إصابة فتى بكسور بعد دهسه من مستوطِنة جنوب الخليل

أصيب فتى برضوض وكسر في قدمه، مساء اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، بعد دهسه من قبل مستوطنة على الشارع الاستيطاني المؤدي لمعبر الظاهرية جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية في المنطقة، بأن الشاب عبد الله حميدان 15 (عاماً)، تعرض للدهس من قبل مستوطِنة لاذت بالفرار، إذ إنه نقل إلى مستشفى الأهلي بالمدينة لتلقي العلاج جراء إصابته.

وتشهد المدن والقرى الفلسطينية وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة واعتقال العشرات.