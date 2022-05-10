صور.. تفاصيل كاملة وفاة مارينا صلاح في مستشفى العيون بحقنة الصبغة .. إغلاق المستشفى، قضية وفاة الشابة مارينا صلاح بمستشفى العيوم بحقنة الصبغة في جمهورية مصر العربية، انشغل المصريون في هذه القضية الإنسانية، حتى باتت حديث الشارع الفلسطيني بكل فئاته، كون هذه القضية لا تعد الأولى، فالكثير من السيدات وقعن ضحية الإهمال الطبي في مصر، لكن هذه القضية تصدر حديث الشارع المصري لخصوصيتها، فبات الجميع يتحدث عنها، حتى إن الحدث تخطى الحدود المصرية، لتصبح قضية رأي عام يتحدث عنها العالم العربي.

تفاصيل كاملة وفاة مارينا صلاح في مستشفى العيون

وبات يبحث المواطن العربي بشكل عام والمصريون بشكل خاص، عن صور.. تفاصيل كاملة وفاة مارينا صلاح في مستشفى العيون بحقنة الصبغة .. إغلاق المستشفى، التي أشغلت الرأي العام العربي والمصري، إذ إن العديد من القنوات والمواقع الإلكترونية المحلية في مصر والعربية، تحدثت عن تلك الواقعة التي تكررت مراراً وتكراراً في الشارع المصري، وهو ما أثار غضب واستيار المصريين، لهذا حرصت وكالة "فلسطين اليوم" على متابعة تفاصيل الحادثة ونقل ما دار فيها من خلال التصريحات الصادرة عن محامين العائلة وأهل الفقيدة، لكي تنشر لكم هذه التفاصيل، كون الملايين باتوا يريدون معرفة تفاصيل الحادثة ويبحثون عن تفاصيل كاملة وفاة مارينا صلاح في مستشفى العيون.

تفاصيل كاملة وفاة مارينا صلاح في مستشفى العيون بحقنة الصبغة

ولم يكتفي الشارع المصري بمحاسبة الأطباء في مستشفى العيون بحقنة المصرية، بل أصدرت الجهات المختصة في مصر بإغلاق المستشفى، نتيجة الخطأ الطبي التي تعرضت له هذه الاشابة، والتي أثارت استنكار وغضب الشارع المصري، والتي تصدرت قضيتها مواقع التواصل الاجتماعي، كما إن زوجها طالب بمحاسبة كل المتهمين في القضية وفرض عليهم أقسى العقوبات.

ما تفاصيل وفاة مارينا صلاح في مصر

وفور وفاة الشابة مارينا صلاح في مستشفى العيون، قررت وزارة الصحة المصرية تشكيل لجنة مكبرة من خبراء طب العيون والجودة وإدارة المستشفيات لفتح تحقيق موسع في وفاة مارينا صلاح على أن تتولى اللجنة التحقيق في ملابسات الوفاة وجميع الإجراءات الطبية التي خضعت لها المتوفاة بالإضافة إلى جرد المستشفى وفحصها فنياً وبيان مدى سلامته في تقديم الخدمة للجمهور من عدمه.

كيف توفيت ماريا صلاح بمستشفى العيون في مصر

واستعرض محامي أسرى الفقيدة ماريا صلاح تفاصيل وفاتها داخل مستشفى العيون بحقنة الصبغة في جمهورية مصري العربية وقال المحامي: "دخلوني وقالولي هي كويسة ومعرفتش أوصل لحاجة أو أفهم حاجة منهم، خرجت لجوزها رامز، حكالي إن مارينا دخلت تكشف على عينها لأن كان عندها احمرار شديد، وطلبت الدكتورة أشعة صبغة، وتم عمل الأشعة لها دون تحاليل مسبقة أو اختبار، وأن حصل لمارينا مضاعفات من الدقائق الأولى، خرجت قالت لجوزها إلحقني أنا بموت، جوزها رامز فضل يطلب المساعدة ويصرخ وحصل هرج ومرج فى المستشفى، والحالة ساءت لأن المضاعفات كانت بتحصل بسرعة، ورامز جوزها شد الدكتور وقاله إجري بسرعة شوف مارينا فيها إيه، دخل يحاول ينقذها لكن كان الوقت عدى، معرفوش ينقذوها القلب وقف وأجهزة الجسم كلها وقفت، كمان ماكنش فيه رعاية مركزة في المستشفى وده اللي أدي لوفاتها، قالوا هينقلوها مستشفى تانية، وفضلت في العناية يوم والدكاترة قالوا الوضع صعب وفعلاً توفيت، بعده توجهنا لقسم النزهة عملنا بلاغ في مستشفى العيون، وكانت كل الجهات متعاونة معانا".







