بالفيديو شاهد| اندلاع مواجهات عنيفة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:36 م
10 مايو 2022
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 اندلاع مواجهات عنيفة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

 

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