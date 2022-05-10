شهد سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات المالية، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وارتفاع متصاعد للدولار الأمريكي، حيث صعد الذهب الأردني باعتباره الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المواطنون في حال نشوب أي حرب أو تغير ظروف سياسية، ويحرص موقع فريق فلسطين اليوم الإخبارية على عرض سعر جرام الذهب في الأردن.

سعر جرام الذهب في الأردن

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 42.45 دينار (59.88 دولار)؛ وفق ما أورد موقع "goldpricedata".

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن اليوم، إلى نحو 37.15 دينار (52.39 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن، إلى مستوى 31.84 دينار (44.91 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.76 دينار (34.93 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعًا إلى نحو 1.320 ألف دينار (1862 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 300.69 دينار (424.08 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط حالة من عدم اليقين تسيطر على الأسواق بسبب مخاوف تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وحدوث ركود تضخمي.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو صعود بنسبة 0.16% إلى 1861.70 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري 0.41% عند 1861.65 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 0.73% إلى 21.98 دولار، وارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين 1.83% عند 974.58 دولار، والبلاديوم 2.38% إلى 2147.18 دولار.

وهبط مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنحو 0.15% عند 103.59 نقطة.

هذا وتتوجه أنظار المستثمرين حاليًا نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي عن شهر أبريل والتي ستصدر غدًا، والتي سوف تؤثر على سياسة الاحتياطي الفيدراليز

وتشير التوقعات إلى الإعلان يوم الأربعاء عن تباطؤ ارتفاع التضخم إلى 8.1% خلال أبريل بالمقارنة مع 8.5% في مارس، والذي كان أعلى مستوى له منذ عام 1981.