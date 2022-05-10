بالفيديو مشاهد حصرية جديدة تُنشر لأول مرة لعملية "إلعاد" البطولية

نشرت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الثلاثاء 10/5/2022، مشاهد حصرية جديدة تنشر لأول مرة لعملية "إلعاد" البطولية.
ووقعت العملية يوم الخميس الماضي، وأدت لمقتل 3 "إسرائيليين" وجرح آخرين.
وتمكن الشابان أسعد الرفاعي وصبحي صبيحات من قتل الـ3 صهاينة من خلال بلطة استخدماها، وهربا من المكان، ولم يتم العثور عليهما سوى بعد 60 ساعة من تنفيذ العملية،
המחבלים תוקפים את אחד התושבים - ובורחים מהזירה | תיעוד חדש מהפיגוע באלעדhttps://t.co/sS9o1VGIW5@SuleimanMas1 #חדשותהערב pic.twitter.com/M7jDbnOyBP— כאן חדשות (@kann_news) May 10, 2022