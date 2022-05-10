بالفيديو مشاهد حصرية جديدة تُنشر لأول مرة لعملية "إلعاد" البطولية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:59 م
10 مايو 2022
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نشرت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الثلاثاء 10/5/2022، مشاهد حصرية جديدة تنشر لأول مرة لعملية "إلعاد" البطولية.

ووقعت العملية يوم الخميس الماضي، وأدت لمقتل 3 "إسرائيليين"  وجرح آخرين.

وتمكن الشابان أسعد الرفاعي وصبحي صبيحات من قتل الـ3 صهاينة من خلال بلطة استخدماها، وهربا من المكان، ولم يتم العثور عليهما سوى بعد 60 ساعة من تنفيذ العملية، 

 

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