بالصور شاهد| هكذا بدت مباني غزة قبل وبعد الحرب..!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:50 م
10 مايو 2022
قبل وبعد الحرب
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لا يمكن لأحد أن ينسى هذا اليوم من ذلك العام، الذي أغارت فيه طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة، فدمرت بيوته ومنازله وأبراجه السكنية، لتصبح الصورة مظلمة، بعدسة المصورين، ويتحول البناء إلى دمار..

عدسات المصورين جالت في قطاع غزة اليوم، لتظهر غزة بعد عام من الحرب، وصور حديثة التقطتها العدسات لهذه الأماكن التي تدمرت بفعل الحرب.

في أحد عشر يوماً من الحرب، استشهد في القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة 232 شخصا بينهم 65 طفلا وأصيب 1900 آخرون بجروح، وفق وزارة الصحة.

وهنا صور التقطها المصور أشرف أبو عمرة تظهر الأماكن خلال وبعد الحرب الغادرة.

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