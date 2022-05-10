إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال غرب رام الله

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية نعلين غرب مدينة رام الله في الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية في المنطقة، أن جنود الاحتلال أطلقوا خلال المواجهات الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، وبينهم أطفال.

وتشهد المدن الفلسطينية، في الآونة الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال، ويصاحبها استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما يسفر عن ارتقاء شهداء وجرح واعتقال العشرات.