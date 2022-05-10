طريقة عمل كعك العيد بالعجوة- طريقة منال العالم عمل كعك العيد، تحاول ربات البيوت بشتى الوسائل لإتقان عمل كعك العيد في المنزل، ودون التوجه إلى المحال التجارية المختصة بصناعة هذه الأنواع من الحلويات، فصناعة وتحضير كعك العيد له طرق مختلفة، كل شخص يختلف عن الآخر في تحضيرها، إلا أن كعك العيد يكون حاضرا على موائد الفلسطينيين بشكل عام أيام عيد الفطر السعيد، وعيد الأضحى المبارك، لهذا فهن يهتمن بالبحث عن الطرق السهلة والمناسبة لعمل كعك العيد، ويفضلن طريقة المحترفة منال العالم.

طريقة عمل كعك العيد مكتوبة

وتهتم ربات البيوت بالبحث عن طريقة عمل كعك العيد بالعجوة- طريقة منال العالم عمل كعك العيد، فهي من الحلويات المهمة والطقوس الرائعة وتكون حاضرة ضمن أطباق مخصصة على موائد الفلسطينيين على وجه العموم وأهالي قطاع غزة خصوصاً، من أجل تقديمها إلى الزائرين والمهنئين بعيد الفطر السعيد، لهذا سننشر لكم نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، ضمن هذه المقالة طرق سهلة وخطوات طريقة عمل كعك العيد مكتوبة، حتى يتسنى لربات البيوت اتباعها وعمل تلك الحلويات الشهية، وتقديمها للزوار والمهنئين عند حلول العيد.

كعك العيد منال العالم

وتحاول ربات البيوت الحصول على طريقة عمل كعك العيد منال العالم، كونها إحدى النساء المشهورات في عمل وصناعة الحلويات وأصناف عديدة من المأكولات والأطعمة، لهذا فهن يريدن تقليدها، وتجهيز كعك العيد بطريقة شهية ورائحة تنعش أنوف الزائرين.

طريقة عمل كعك الأساور منال العالم

وتمتاز طريقة عمل كعك الأساور منال العالم، بأنها إحدى الطرق التي تخرج تلك الحلويات بصورة رائعة وطعم شهي، لهذا يبحث الناس عن طريقتها لعمل كعك العيد، فهن يفضلن الطرق التي تخرج العك بصورة لائقة وطعم شهي لتقديمها إلى الناس في الأعياد والمناسبات الخاصة التي تهم الناس.

مقادير ومكونات كعك العيد منال العالم

مقادير الوصفة العجينة 2كوبسمن ساخن جدا، و7كوب دقيق، و2ملعقة صغيرة رائحة الكعك، 2ملعقة كبيرة سمسم محمص، 1/2كوبماء دافئ، 1ملعقة كبيرة خميرة خشنة، 1ملعقة صغيرة سكر، 1/2كوب حلي.

طريقة عمل كعك العيد منال العالم

العجينة: في وعاء الخلاط ضعي الدقيق، رائحة الكعك، السمسم، ثبتي مضرب التقليب، شغلي على سرعة بطيئة لبضع ثواني الى ان تختلط المكونات.

اضيفي السمن الساخن، شغلي الخلاط على سرعة بطيئة لمدة 4 – 5 دقيقة الى ان يتم دعك الدقيق جيدا مع السمن. اتركي خليط الدقيق في وعاء الخلاط الى ان يبرد تماما.

في كوب صغير ضعي الماء والسكر والخميرة، غطي الكوب، اتركيه جانبا الى ان يفور.

أضيفي خليط الخميرة والحليب الى خليط الدقيق، شغلي الخلاط على سرعة بطيئة 2 – 3 دقيقة الى ان تتشكل لديك عجينة، غطيها واتركيها لكي ترتاح لمدة 60 دقيقة.

الحشو: ضعي القرفةعلى التمر، اعجنيه بين أطراف اصابعك ليصبح لينا.

احضري صواني قصيرة الحافة، قطعي العجينة الى كرات صغيرة 3 سم، ضعي قليل من التمر داخل العجينة ثم اعمليها على شكل كرة او قرص سميك، زخرفيها بالمنقاش. رصيها متباعدة في الصواني، اتركيها لترتاح 60 دقيقة.

شغلي الفرن لدرجة حرارة 180مْ، ادخلي الصواني 15 – 20 دقيقة الى ان تصبح ذهبية اللون، دعي الكعك يبرد قبل نقله من الصواني، احفظيه في علب محكمة، انثري السكر قبل التقديم مباشرة.