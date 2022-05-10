حقيقة وطبيعة مرض الشيف التركي بوراك 2022 !

مع انتشار الصور الخاصة بالشيف التركي بوراك، المحبوب عالمياً، يبحث الناس عن حقيقة وطبيعة مرض الشيف بوراك 2022، فيما ذهب آخرون إلى تداول خبر وفاة الشيف بوراك التركي، لذا يجري البحث المتكرر على جوجل ومواقع البحث عن حقيقة وطبيعة مرض الشيف بوراك 2022.

حقيقة وطبيعة مرض الشيف بوراك 2022

وأثار الشيف بوراك ضجة كبيرة على مواقع التواصل، بعدما نشر على حسابه الرسمي بموقع "انستغرام" صورة وهو على سرير المرض ويرتدي ملابس المرضى في إحدى المستشفيات التي لم يذكر مكانها وموعدها بشكل دقيق.

وأفاد الشيف بوراك في تعليق مقتضب على الصورة من داخل المستشفى بأنه يخضع لفحوصات طبية وصفها بأنها صغيرة، وذلك قبل الخضوع لعملية جراحية، دون أن يحدد طبيعتها ومدى خطورتها على حالته الصحية الحالية.

مرض الشيف بوراك 2022

لكن ما نشره الشيف بوراك لم يحدد طبيعة المرض الذي يعاني منه، ليترك الباب واسعا أمام التكهنات والشائعات الطويلة التي خرجت، حيث تحدثت وسائل إعلام أنه أجرى عملية "استئصال الزائدة الدودية" وأنه بصحة جيدة.

إلا أن مشاهير عرب قالوا أمورا أخرى بشأن طبيعة مرضه لم يثبت صحتها حتى الآن، حيث كتبت إحداهن على فيسبوك : "الطباخ التركي الشهير الشيف بوراك .. في غرفة العمليات بعد اصابته بمرض السرطان".

وأضافت : "هذا الشاب الطيب صاحب الابتسامة الدائمة الذي ناصر دوما القدس الشريف و الذي طالما اعتنى بالفقراء واللاجئين السوريين وكان حنونا على اطفالهم هو اليوم بحاجة ماسة لدعواتكم... فلا تبخلوا عليه شفاه الله وعافاه".

ما هو مرض الشيف بوراك

من جانبه، كتب الشيخ عمر حمدي عبر فيسبوك : "أكيد كلنا عارفين الشيف بوراك اللي مكنش بيطلع في ڤيديو إلا والإبتسامة مرسومة على وشة ومعروف إنه أيقونة في العمل الخيري وكان بيسافر للأطفال السوريين واخر حاجة سافر القدس في رمضان يفطّر الصائمين هناك".

وقال الشيف حمدي : "مبارح بوراك نشر على صفحتة ڤيديو وهو على سرير مستشفى ظهر فيه عكس ڤيديوهاتة المعتادة وهو فاقد جزء كبير من وزنة ومرسوم على وشة علامات الحزن وقال إنه بيجري فحوصات تمهيدا لعملية خطيرة".

وأضاف : "كنت حابب أقول إن أي إنسان في الدنيا مهما كان عنده فلوس أو مشهور أو مش بتشوفه غير وهو بيضحك وبس هتلاقي في حياته ابتلاء كبير ، محدش في الدنيا دي مش مُبتلى .. وأصعب ابتلاء بجد لما صحتك تخونك فجأة !".

وتابع الشيف حمدي : "انت مش بتشوف ايه اللي بيحصل في الكواليس ، فَمتحكمش على حد إنه سعيد وحياتة صافية لأن الكواليس صعبة .. صعبة جدا !! اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم امين".

مرض الشيف بوراك الطباخ التركي

بدوره، قال الناشط أبو أحمد التميمي الذي نشر صورة الطباخ الشهير على فيسبوك : "الشيف بوراك التركي فى غرفة العمليات لإجراء جراحة إستئصال ورم سرطاني عفانا الله و عفاكم و عفي أحبتنا جميعاً".

وأضاف التميمي : "كنا لانراه إلا مبتسماً بشوشاً ويفعل الخير واليوم فقد الكثير من وزنه و إختفت الإبتسامة وضاعت وسط الآلام. نسأل الله العلى القدير أن يشفيه شفاءاً لايغادر سقماً ويشفى كل مريض يتألم".

مرض الشيف بوراك التركي

الشيف بوراك انستغرام:

ولم ينشر الشيف بوراك على أي حساب في مواقع التواصل خاصة انستغرام الذي أعلن فيه خبر مرضه، أي شيء يتعلق بـ"السرطان" كما قالت المشهورة، حيث من المحتمل أن يوضح ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

الشيف بوراك خطف الانظار في شهر رمضان المبارك 1443 حينما زار مدينة القدس المحتلة واستقبله المقدسيون بشكل جيد في المسجد الأقصى المبارك، إذ ظهر في صور أثناء توزيع وجبات الإفطار على الصائمين.