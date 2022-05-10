كتائب أبو علي مصطفى: قواتنا في حالة تأهب وجهوزية مع جميع الأجنحة العسكرية لمواجهة العدو

أكدت كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية، أن قواتهم في مختلف التشكيلات العسكرية في حالة تأهب وجهوزية مع جميع الأجنحة العسكرية للمقاومة، وذلك بالتزامن مع إعلان العدو عن انطلاق مناورة شهر الحرب "عربات النار".

وقالت الكتائب في تصريح صحفي: "قيادة كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تراقب عن كثب سلوك العدو الصهيوني وتهديداته الواهية ويدها على الزناد للرد على أي تغول بحق شعبنا".

وشددت على أن معركة "سيف القدس" قد شكلت نقلة نوعية للمقاومة وشكلت مفصلاً مهماً في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني، إذ استطاعت أن تفرض معادلاتها رغم أنف العدو.

وأضافت: "فصائل المقاومة وفي مقدمتهم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى شكلت منظومة عسكرية متكاملة تستطيع أن تلجم عدوان الاحتلال وتفرض عليه معادلات جديدة".

وتابعت: "على العدو أن يدرك بأنه لا مكان له على أرضنا، وستبقى قوة المقاومة تتعاظم حتى دحر الاحتلال، ولا خيار له سوى الرحيل أو الموت على أرضنا".