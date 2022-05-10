في الذكرى الأولى للمعركة

أبو حمزة: استطعنا في"سيف القدس" الانتقال من حالة الدفاع للهجوم ضمن قواعد اشتباك لا يمكن التراجع عنها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:33 م
10 مايو 2022
ابو حمزة الناطق العسكرى بعد انتهاء معركة سيف القدجس 2021 (1).JPG
اعلان اسفل صورة الخبر

أكد المتحدث العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، اليوم الثلاثاء، أن المقاومة -بفضل الله- في معركة سيف القدس استطاعت الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، ضمن قواعد اشتباك جديدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتراجع عنها.

وقال أبو حمزة في تغريدة عبر قناته في موقع "التليغرام" بمناسبة الذكرى الأولى لمعركة "سيف القدس":" قبل عام من الآن، وفي مثل هذه اللحظات، صدر قرار القيادة بضربة الكورنيت شمال غزة؛ لتكون شارة انطلاق معركة سيف القدس البطولية التي خضناها في سرايا القدس، ومعنا فصائل المقاومة بكلٍ شرفٍ؛ انتصاراً للقدس، ودفاعاً عن أهلها الشجعان، الذين هبوا في انتفاضة خاضها شعبنا بكل عنفوان في كل الميادين".

وشدد المتحدث باسم السرايا على أن معركة سيف القدس البطولية قد شكلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو، خاتماً تغريدته قائلاً:"سندع الأفعال تدلل على ما نقول إن شاء الله".

 

 

 

متعلقات