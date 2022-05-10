الناطق باسم الجهاد: استمرار الاحتلال في سياسة هدم منازل المقدسيين جريمة بحق الإنسانية

أكد الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، أن استمرار الاحتلال في سياسة هدم منازل المقدسيين جريمة بحق الإنسانية، و اعتداء على كرامة الشعب الفلسطيني وحقه في الحياة فوق أرضه.

وقال سلمي في تصريحات صحفية :" إن مشاهد هدم المنازل التي نقلتها وسائل الإعلام تمثل صرخة في الضمير الإنساني والضمير العالمي، ومن العار أن تصمت الهيئات والمنظمات والحكومات والدول على هذا المستوى من العدوان وسياسات التطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال وجيشها ومستوطنوها".

وأضاف :" إن هدم المنازل ومحاولة تهجير أهلها، هو استفزاز لمشاعر أبناء الشعب الفلسطيني الذين لا يقبلون الضيم ولا يستسلمون أمام عداون ولا إرهاب، وبالتالي فإن هذا الهدم والدمار باعث على المقاومة بكل أشكالها".

وحمل الناطق باسم الجهاد الاحتلال مسؤولية إرهابه وعدوانه الذي يمس بالشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وشرعت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الثلاثاء 10/5/2022، بهدم بناية سكنية لعائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية حي عين اللوزة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وانتشرت في محيط البناية، تمهيدا لهدمها.

وكانت بلدية الاحتلال قبل أيام قد أخطرت عائلة الرجبي بهدم بنايتها المكونة من خمس شقق سكنية موزعة على طابقين، حيث يضم الطابق الثاني عددا من الشقق السكنية، التي يعيش فيها نحو 30 من أفراد العائلة؛ بحجة عدم الترخيص.