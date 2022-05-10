محكمة عسكرية بغزة تصدر عدداً من الأحكام بحق مدانين بتهمة "الإتجار في المواد المخدرة"

أصدرت المحكمة العسكرية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عدداً من الأحكام بحق مدانين بتهمة "الإتجار في المواد المخدرة".

وأوضحت المحكمة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، طبيعية الأحكام الصادرة بحق المدانين التي كشفت عن اسماؤهم دون توضيح أسماء عائلاتهم.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

المحكمة العسكرية بغزة تصدر عدداً من الأحكام كتالي:

1.المدان/ نضال عطية س ع، سكان مدينة خان يونس، (بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها (20000) عشرون ألف دينار أردني)، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.

2.المدان/ رائد أحمد ش ع، سكان مدينة رفح، (بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة.

3.المدان/ محمد طلال م ح، سكان مدينة غزة، (بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها (20000) عشرون ألف دينار أردني)، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.

4.المدان/ ياسر جابر ر غ، سكان مدينة غزة، (بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني)، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

5.المدان/ عماد جابر ر غ، سكان مدينة غزة، ( بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني)، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

6.المدان/صابر مصطفى ن ح، سكان مدينة غزة، (بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني)، بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة.

7.المدان/ رامي عبدالله م ح، سكان مدينة غزة، (بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني)، بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة.

8.المدان/ محمد موسى م د، سكان مدينة غزة، (بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني)، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

ملاحظة/ اسم المدان كُتب رباعياً مع ترميز اسم الجد والعائلة بأول حرف.