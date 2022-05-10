"الأونروا": مستمرون بتحويل دفعات مالية للمهدمة منازلهم بغزة

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تحويل الدفعات المالية للمهدمة منازلهم بغزة جراء العدوان "الإسرائيلي" في مايو 2021.

قالت الوكالة في بيانها الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" في إطار استمرار جهودها لإعادة إعمار المنازل التي هُدمت بالكامل خلال صراع مايو 2021، تقوم الأونروا حالياً بتحويل دفعات مالية جديدة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والتي بلغت قيمتها حوالي 1.45 مليون دولار أمريكي حتى الآن كدفعات مقدمة لـ 85 عائلة ممن تضررت منازلهم بشكل كامل خلال صراع مايو الماضي، وذلك لتمكينهم من البدء بإعادة إعمار منازلهم المدمرة".

وأضافت :" وحتى هذا التاريخ، قامت الأونروا بتحويل دفعات مالية بقيمة 2.64 مليون دولار أمريكي لحوالي 154 عائلة من العائلات التي تضررت منازلها كلياً خلال الصراع الأخير في مايو 2021، كما وتستمر الأونروا بتقديم دفعات مالية لإعادة الإعمار في حال جهوزية أصحابها للبدء بإعادة البناء حال الحصول على التراخيص اللازمة".

وأشارت الوكالة في بيانها إلى أن العمل جاري الآن على دفع دفعة من بدل الإيجار للفترة من مايو حتى أغسطس2022 لما يقارب من 620 من العائلات التي تضررت منازلها كليا ونزحت منها خلال الصراع الأخير في مايو 2021.

وكشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة غزة ناجي يوسف سرحان، اليوم الثلاثاء، عن وجود "فيتو" إسرائيلي بشأن إعادة إعمار الأبراج التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهة الأخيرة مع غزة في مايو/ أيار 2021.

وأكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة غزة، في ذكرى مرور عام على "معركة سيف القدس"، أن إجمالي ما تمت إعادة إعماره خلال هذه المدة لا يتجاوز 12% إلى 13% في أفضل حال، وهو أقل مما كان متوقعا أن يتم في أعقاب العدوان.

وتحل الذكرى السنوي الأولى لمعركة سيف القدس، اليوم، التي استمرت المقاومة بكافة تشكيلاتها العسكرية بقصف المدن الاستراتيجية المحتلة بالصواريخ، وأجبرت المعركة حكومة الاحتلال على الاخضاع لشروط المقاومة، منها منع تهويد مدينة القدس.