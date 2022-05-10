ثغرة في تطبيق "أبل ميوزيك".. تعرف عليها!

كشفت موقع مختص بعالم التقنيات، أمس الإثنين، عن وجود ثغرة فنية في تطبيق الموسيقى أبل ميوزيك أو ما يعرف بـ"آي.أو.إس" تجعله يقوم بتثبيت نفسه بشكل مباشر وتلقائي، على قاعدة توصيل الهاتف الذكي أي فون عند تنزيله بدلاً من الشاشة الرئيسية للهاتف.

وقال موقع "تك كرانش":"إنه يقوم التطبيق بإزاحة التطبيقات الأخرى التي سبق وضعها على قاعدة التوصيل ليحل محلها، وهو أمر لا تستطيع التطبيقات عملها بشكل طبيعي".

ولفت الموقع إلى أن بعض أصحاب هواتف آيفون اكتشفوا الثغرة التي تجعل "آبل ميوزيك" يثبت نفسه كخدمة الموسيقى الأساسية عند تلقي طلب تشغيل خدمة موسيقية عبر المساعد الشخصي الذكي سيري، حتى إذا كان قد تم اختيار خدمة موسيقى أخرى مثل سبوتيفاي باعتبارها الخدمة الأساسية على الهاتف الذكي.

وبدورها، قالت شركة أبل :"أنها تدرس هذه الأنباء وليس لديها أي تفاصيل بشأن المشكلة في الوقت الراهن".

وشدد على أنه لم يتضح حتى الآن مدى انتشار هذه الثغرة الأمنية بين أجهزة أي فون في العالم، حيث أظهرت الاختبارات التي أجراها خبراء "الموقع" عن نتائج متباينة.

وتعتبر مشكلة التثبيت التلقائي لتطبيق "أبل ميوزيك" على قاعدة اتصال أي فون موجودة في مختلف إصدارات نظام التشغيل آي.أو.إس 15، وهو ما يعني أنها ليست مرتبطة بأحدث إصدار من هذا النظام، كما أنها موجودة في طرز مختلفة من هواتف أي فون.