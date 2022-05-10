وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بالبيرة تضامنا مع الأسرى

نظم عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة المضربين عن الطعام.

و]ُشار إلى أنه جاءت الوقفة تلبية لدعوة مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، وقوى وطنية وإسلامية تضامناً مع الأسرى المرضى، وعلى رأسهم الأسير المريض ناصر أبو حميد، ووالمضربين عن الطعام : خليل عواودة ورائد ريان".

وقال أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى :" إن الانتهاكات متواصلة بحق كل الأسرى في سجون الاحتلال، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد بحق آلاف الأسرى".

وأضاف شومان :"أن الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهما الإداري".

وتابع :"الوقفة تأتي أيضا تضامنا مع أبو حميد المصاب بمرض السرطان، وتم نقله الأحد، إلى مستشفى "آساف هاروفيه"؛ بعد تدهور حالته في الأيام الأخيرة.

ويواصل الأسير عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا جنوبي الضفة الغربية، إضرابه منذ 69 يوما، فيما الأسير ريان من بلدة بيت دُقو، غربي القدس مضرب منذ 35 يوما.

وتُعد سايسة الاعتقال الإداري، بمثابة قرار عسكري بالحبس دون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد من قبل مصلحة سجون الاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أنه يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4450 أسيرا، بينهم 530 معتقلا إداريا، ونحو 600 أسير مريض.