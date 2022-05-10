هل ينسحب الأهلي المصري من نهائي أبطال إفريقيا ؟

ينتظر مجلس إدارة نادى الأهلي المصري، الحصول على حيثيات قرار إسناد المباراة النهائية إلى المغرب.

وتشير تقارير صحفية مصرية إلى تحرك الأهلي نحو المحكمة الرياضية الدولية في الساعات المقبلة من أجل الاعتراض على القرار الذى به بعض الشبهات، مستبعدةً فكرة الانسحاب من المباراة النهائية.

وأوضحت أن مجلس إدارة الأهلي يرغب في التصعيد ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في ظل غياب مبدأ تكافؤ الفرص بعد إسناد اللقاء إلى المغرب رغم اقتراب الوداد من التأهل للمباراة النهائية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في لقاء الذهاب، ليقترب من خوض مواجهة الإياب، كما اقترب الوداد من التأهل للنهائي بعد الفوز على بترو اتلتيكو بنتيجة 1/3.