داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (11 مايو).

وبينت الوزارة في بيان لها، أن السفر سيكون للحافلات السابعة، والثامنة، والتاسعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/20)، بالإضافة إلى الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/18)، مطالبة المدرجة أسماؤهم في الكشوفات التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين هنــــــا

كشف الجوازات المصرية هنــــــــا