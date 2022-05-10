بالصور الرابطة الإسلامية تشرع بتنفيذ حملة (نجاحك بهمنا 3) لطلبة الثانوية العامة شمال غزة

شرعت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إقليم الشمال بتنفيذ حملة نجاحك بهمنا 3 لطلبة الثانوية العامة.

وقال مسؤول مكتب الرابطة في إقليم الشمال الأستاذ صلاح المدهون:" أن حملة نجاحك بهمنا جاءت للتخفيف عن كاهل الطلبة وأولياء الأمور والارتقاء بالطلبة لبناء جيل واعٍ ومثقف، وأنَّ العقل المفكر هو كل ما نحتاجه لمواجهة هذا المحتل الغاصب".

ومن جانبها، أكدت مسؤولة الطالبات في الرابطة إقليم الشمال الأستاذة سمر صالح، أن هذه الحملة تأتي ضمن المشاريع الخدماتية التي تقدمها الرابطة الإسلامية كمساندة ومساعدة لطلبة الثانوية العامة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ويُشار إلى أنه لاقت الحملة اختفاءً مجتمعياً واسعاً وسط سعادتي أولياء الأمور والطلبة الذين توجهوا بشكرهم للرابطة الإسلامية على ما تبذله من جهود متواصلة في خدمة الطالب الفلسطيني.











