أسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار العملات في ليبيا اليوم، حيث يحرص الكثير من المتابعين على البحث عنه، وبعد زيادة البحث عنه عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022.

أسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.155 دينار.

سعر اليورو في ليبيا

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.395 دينار.

أسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.22 دينار.

أسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

السعر الرسمي للدولار:

سجل متوسط سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.74 دينار.

وسجل سعر صرف اليورو 5.092 دينار والجنيه الاسترليني 6.055 دينار.

أسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

أسعار العملات العربية في ليبيا

الدينار التونسي

جاء الدينار التونسي ليسجل 1.65 دينار ليبي.

الجنيه المصري

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.27 دينار ليبي.

الدينار الأردني

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85 دينار ليبي.