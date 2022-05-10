خمسة إصابات خلال الإعتداء على عائلة الرجبي بالقدس

أصيب، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، 5 مواطنين خلال هدم منزل عائلة الرجبي في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر، بوقوع 5 إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على من المواطنين في بلدة سلوان خلال هدم منزل لعائلة الرجبي.

وكانت شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء 10/5/2022، بهدم بناية سكنية لعائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

واقتحمت، في وقت سابق، قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية حي عين اللوزة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وانتشرت في محيط البناية، تمهيدا لهدمها.

جدير ذكره أنه كانت بلدية الاحتلال قبل أيام قد أخطرت عائلة الرجبي بهدم بنايتها المكونة من خمس شقق سكنية موزعة على طابقين، حيث يضم الطابق الثاني عددا من الشقق السكنية، التي يعيش فيها نحو 30 من أفراد العائلة؛ بحجة عدم الترخيص.