ما هي طرق معالجة السعال لدى الأطفال؟

يُعتبر السعال لدى الأطفال من الأمراض التي تسبب قلقاً لكثير من الآباء، ويرى العديد من الأطباء أن إصابة الطفل به في كثير من الأحيان، يؤدي لتنظيف الممرات الهوائية من الجراثيم والجزيئات الغريبة مثل البلغم.

وينصح الأطباء باتباع العديد من الخطوات التي من الممكن أن تؤدي للتخلص من أعراض السعال الجاف لدى الأطفال.

طرق معالجة السعال لدى الأطفال

- إعطاء الطفل نصف ملعقة صغيرة من العسل؛ حيث يساعد العسل في تهدئة تهيج الحلق، ويجب عدم تقديم العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة بسبب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي عند الرضع.

- الحفاظ على تناول قدر كافٍ من الماء لتخفيف المخاط وتسهيل السعال؛ حيث يساعد الماء في تهدئة الحلق.

- تساعد السوائل الدافئة في تخفيف تهيج الحلق، يمكنك تجربة عصير التفاح المخفف أو عصير الليمون، أو الماء الدافئ العادي.

- تقديم وجبات صغيرة متكررة إذا تسبب السعال في حدوث القيء للطفل.

- استخدام مرطب الهواء بالرذاذ البارد إذا كان الهواء المحيط جافاً؛ لأن الهواء الجاف قد يؤدي إلى تفاقم السعال.

- يمكن إعطاء أدوية مضادات السعال التي تحتوي على ديكستروميتورفان (DM) للأطفال الذين تزيد أعمارهم على ست سنوات.