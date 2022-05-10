أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في العديد من الدول العربية المجاورة، وفي هذا المقال نقدم لكمن أسعار الذهب في مصر، وبمختلف العيارات، حيث يبحث عنه الكثير من المتابعين، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 10 مايو/أيار 2022، رغم صعود المعدن الأصفر في تعاملات الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند مستوى 1120 جنيها (60.58 دولار)، بحسب منصة gold-price-today المتخصصة في رصد أسعار الذهب عالميا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر عند مستوى 840.06 جنيه (45.44 دولار)، وهو سعر إغلاق تداولات أمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 653.37 جنيه (35.34 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 12

وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 560.03 جنيه (30.29 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 420.02 جنيه (22.72 دولار).

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) مستقرا عند مستوى 980.07 جنيه (53.01 دولار) وهو سعر إغلاق تداولات أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 34.834 ألف جنيه (1884 دولار)، وعن سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم سجل نحو 7841 جنيها (424.08 دولار).

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وانتعشت، أسعار الذهب، عالميًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين مما دفع المستثمرين إلى اختيار السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي حتى وهم ينتظرون البيانات الأمريكية الرئيسية للحصول على إشارات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع سعر الفائدة.