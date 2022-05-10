أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في السعودية، حيث يبحث عنه الكثير من المتابعين والتجار والمقبلين على الزواج، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

تراجع أسعار الذهب اليوم في السعودية

تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 10 مايو/أيار 2022، رغم صعود المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، نحو 224.61 ريال (59.90 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، عند نحو 196.54 ريال (52.41 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، عند نحو 168.46 ريال (44.92 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي بداية تعاملات اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 131.02 ريال (34.94 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، انخفاضا عند مستوى 6990 ريالًا (1864 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1572 ريالا (419.28 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، انتعشت أسعار الذهب بتعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين مما دفع المستثمرين إلى اختيار السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي حتى وهم ينتظرون البيانات الأمريكية الرئيسية للحصول على إشارات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع سعر الفائدة.