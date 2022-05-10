فيديو مؤثر لإحدى نساء عائلة الرجبي خلال هدم قوات الاحتلال لمنزلهم في سلوان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:26 م
10 مايو 2022
هدم منزل عائلة الرجبي.jpg
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