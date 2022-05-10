هل أسعار الذهب في غزة قد انخفضت.. طالع الأسعار ومدى تأثير ارتفاع الدولار عليها ؟

تداول العديد من المهتمين بأسعار الذهب خلال اليومين الماضيين أن انخفاضاً قد طرأ على أسعار بيع وشراء الذهب في الأسواق بغزة، وخاصة في ظل الارتفاع المتواصل على سعر صرف الدولار الأمريكي، مما دفع المواطنين للتساؤل حول حقيقة تلك المعلومات وإمكانية إقدامهم على الشراء؟ أم الانتظار لكسب مزيدٍ من الانخفاض؟

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ، استطلعت آراء العديد من المختصين، حيث أكد مدير عام مديرية المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد المهندس جمال مطر : أنه في حال ارتفاع أسعار الذهب يقابلها انخفاض سعر الدولار لأن الذهب والدولار على طرفي نقيض إذا ارتفع أحدها ينخفض الأخر.

وأشار مطر إلى أنه في الفترة الأخيرة لاحظنا ارتفاع أسعار الذهب والدولار، مبيناً أن ارتفاع أسعار الدولار مقابل الشيكل أدى لأرتفاع أسعار العملات الأخرى.

ولفت إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بفعل الحرب الأوكرانية الروسية التي بدأت منذ أكثر من شهرين ونص، لافتاً أن هذا الارتفاع غير مسبوق.

وأوضح مطر أن هذا الارتفاع ذو حدين وهو ارتفاع عالمي في أسعار الذهب ما يقرب ال100 دولار في الأونصة الواحدة، والحد الثاني هو ازدياد الطلب على الذهب في قطاع غزة، ما أدى لارتفاعه عن السعر العالمي.

وتحدث مطر عن أسعار الذهب قائلاً :" سعر الأونصة 1862 دينار".

وأضاف :" سعر جرام الذهب عالمياً 21 يتراوح سعره بين: 37-37.5 دينار، أما في السوق المحلي بلغ سعر جرام الذهب 39.5 جرام وهو أعلى من السعر العالمي بنحو 2 دينار، موضحاً أن هذا لم يحدث منذ فترة طويلة"..

سعر غزة أكثر من المستوى العالمي

وبين أن الذهب في العادة في قطاع غزة في الوضع الطبيعي يكون أقل من سعر الذهب على المستوى العالمي، مشيراً إلى أنه في الأسابيع الأخيرة كان سعر الذهب في قطاع غزة أعلى من السعر العالمي.

ولفت إلى أن السبب في هذا الارتفاع يرجع إلى أن المواطنين يعتقدون أن العملات الورقية لن يكون لها قيمة مؤخراً، فجميع المواطنون يقومون بشراء الذهب كادخار وملاذ آمن كما يعتقدون.

ورجح مطر أن يرتفع الدولار ثم يعود للإنخفاض، معتقداً أن يؤدي إنهيار الدولار في المستقبل إلى انهيار وضياع مدخرات المواطنين، وهذا ما يشجع المواطنين على الاتجاه إلى الذهب كملاذ.

بدوره أكد أحد تجار الذهب من مدينة احمد لولو ، بأن أسعار الذهب في غزة في ارتفاع متزايد، نتيجة زيادة الطلب عليها.

زيادة الطلب رفع السعر

وعن أسعار الذهب ذكر لولو "بأن زيادة الطلب على الذهب في الفترة الأخيرة أدى لزيادة الأسعار، لافتاً إلى أن سعر أونصة الذهب بلغ 1862، أما سعر جرام عيار 21 بلغ 39 -40 دينار، أما عيار 18 بلغ 34 دينار".

وأشار إلى أن أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار كان يجب أن تنخفض ولكن، زيادة الطلب أدت لارتفاع أسعار الذهب.