صورة توضيحية : هذه الأماكن يسمح بها السباحة على شاطئ بحر غزة

أعلنت سلطة المياه وجودة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة، يوم الثلاثاء 10/5/2022، عن المناطق الملوثة بالصرف الصحي من شاطئ محافظات قطاع غزة.

وأوضحت السلطة، في تصريح وصل اليوم الثلاثاء، أن تلك المناطق ملوثة بشكل مباشر بتصريف مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيًا إليها.

وبيّنت أن طول هذه المناطق بلغ نحو 7500م، وتشكل نحو 18% من طول الشاطئ.





وأشارت إلى أن "هذا التحديد أولي معتمد على التفتيش المكاني وسيتبعه لاحقًا إجراء فحوصات مخبرية".

ولفتت سلطة المياه وجودة البيئة إلى أنها تجري مع وزارة الصحة برنامجاً دورياً لفحص وتقييم جودة مياه شاطئ محافظات القطاع خصوصًا قبل موسم الاصطياف وأثنائه.

وذكرت أن "منظمة الصحة العالمية تبين في مصادرها أن السباحة في مياه ملوثة بالصرف الصحي تتسبب في حدوث التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات العيون والأذن وتجويف الأنف والجلد، إضافة إلى التهابات الجهاز الهضمي لمن يبتلعون هذه المياه أثناء السباحة".

وطالبت سلطة المياه وجودة البيئة جميع المصطافين عدم السباحة في المناطق الملوثة المعلنة لأجل صحتهم وسلامتهم.