أمين عام "النجباء": جاهزون لتحرير فلسطين وسيبقى العراق مقبرة التطبيع

أكد الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي أن أرض العراق ستكون مقبرة لكل من ينادي بالتطبيع ويشغّل المؤامرات، معلنا عن استعداد جميع فصائل المقاومة العراقية لدخول ميدان الدفاع عن فلسطين والحرب ضد الكيان الصهيوني.

وقال الكعبي في بيان له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمعركة "سيف القدس": "الحركة المقاومة العراقية مستعدة للتعاون مع المجاهدين في فلسطين على جميع الأصعدة من التسليح والمعلومات والمساعدات اللوجستية".

وشدد على أنه منذ وضعت المقاومة الفلسطينية مسامير سيف القدس في نعش الاحتلال، فإن كل المجاهدين عاشوا وما زالوا نشوة النصر والدفاع عن المسجد الأقصى.

وأضاف "دخول مقاتلي النجباء وغيرهم من المجاهدين العراقيين إلى ساحة الدفاع عن القدس والحرب ضد الاحتلال الصهاينة رهن إشارة من الفصائل المقاومة الفلسطينية"، مؤكدا أن الأصابع على الزناد متحدة ومتكاتفة.

وشدد على أن العراق هو أرض لمواجهة العدوان ومقبرة التطبيع مع الصهاينة.

وفيما يلي نص بيان الأمين العام للنجباء:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم.. السلام على غزة الصمود والإباء.. السلام على خان يونس وبيت حانون وبيت لاهيا.. السلام على القدس معراج السماء..

من عراق المقاومة العصي على جبروت العتاة.. من عراق وأد الفتن والتطبيع والمؤامرات رسالة اليكم يا أهل الكرامة.. لرجالكم ونساءكم.. شيبكم وأطفالكم.. جرحاكم وأسراكم.. شهدائكم ومجاهديكم..

تقبلوا منا كلّ الإجلال والاحترام، ونحن ومنذ أن وضعتم مسامير سيف القدس في نعش الاحتلال ما زلنا نعيش نشوة النصر والدفاع عن المسجد الأقصى..

كيف لا.. والقضية واحدة.. والنصر واحد.. والأرض واحدة بغداد هي القدس والقدس بغداد والعدو واحد صهيونياً كان أو أمريكياً.. وإن شاء الله القبضة على الزناد ستكون واحدة.

ولقد أعلنّا سابقا بصراحة بأننا معكم والى جانبكم في الدفاع عن مقدسات فلسطين ، ولا ننتظر سوى إشارة منكم لنكون معاً بالدم والسلاح.

اليوم أصبح جلياً لكل مسلم ومقاوم بأن القضية الفلسطينية تمثل رأي الأمة الإسلامية جمعاء والانتماء لكل حرّ ومقاوم في هذا العالم.

واليوم نعود ونؤكد لكم بأننا الى جانبكم ويمكنكم الاعتماد علينا بكل مجالات الدعم والإمداد والمعلومات.

إن مجاهدي النجباء ومنذ سنين ينتظرون فرصة الالتحام مع محتل أرضكم.. ينتظرون يوماً تلتقي به البنادق تحت راية محور مقاومة واحد في وجه جبابرة هذه الأرض الصهاينة ومن خلفهم أمريكا.

وستظل عيون مجاهدي المقاومة الاسلامية ـ النجباء ترنو ليومٍ ترفع فيه رايات المقاومة من كل العالم على حطام الكيان الصهيوني الزائل ان شاء الله..

إلى نصرٍ قريب ولقاء تحت لواء العودة المباركة