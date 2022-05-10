محلل عسكري: "سيف القدس" كسرت كل المعادلات وغيرت قواعد الاشتباك

أكد الخبير العسكري واللواء المتقاعد من الضفة واصف عريقات، اليوم الثلاثاء، أن معركة "سيف القدس" كسرت كل المعادلات، وغيرت كل قواعد الاشتباك ولغت عقيدة الاحتلال بتحقيق الانجازات والانتصارات.

أوضح عريقات خلال تصريحات لصوت الأقصى في الذكرى الأولى لمعركة "سيف القدس" أن المقاومة انتصرت للقدس والمقدسات وأهل الشيخ جراح، ووجهت انذاراً للاحتلال قبيل إطلاق الصواريخ في بداية المعركة.

وبين أن المقاومة اختارت أهدافاً عسكرية وحيوية في حين استهدف الاحتلال المدنيين.

وقال عريقات :" التنسيق بين المقاومة في غرفة العمليات المشتركة انجاز يسجل لها، وكذلك لشعبنا الذي احتضن المقاومة وصمد رغم كل الآلام وسجل أكبر انتصار في المعركة".

وأضاف :"سيف القدس مرحلة تسجل في تاريخ النضال الفلسطيني، وهذه الانجازات سيبنى عليها، لافتاً أن الفلسطينيون انتصروا في وحدة موقفهم أمام الاحتلال.