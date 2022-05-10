هيئة الأسرى تكشف التطورات الصحية للمعتقلين المصابين جربوع وجابر

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين آخر المستجدات فيما يتعلق بالأوضاع الصحية للمعتقلين المصابين نور الدين جربوع ومشعل جابر واللذان يقبعان فيما يسمى عيادة " سجن الرملة "، بظروف صحية سيئة.

وتابعت الهيئة أن الأسير جربوع (27 عاماً) من مخيم جنين، كان قد أُصيب برصاص جيش الاحتلال عند اعتقاله، وعلى إثرها أُصيب بشلل في أطرافه وهو الآن يتنقل على كرسي متحرك، ويقوم زملائه في الأسر بمساعدته في جميع احتياجاته اليومية .

وأضافت أن الأسير جربوع يتلقى كمية كبيرة من الأدوية والمضادات الحيوية، ولغاية اللحظة لم يتم تحويله لاجراء جلسات علاج طبيعي.

أما عن حال الأسير مشعل جابر ( 17عاما) من مدينة نابلس فقد أصيب بشظية في يده اليسرى وشظية أخرى في العين اليمنى مما سبب له بمشاكل في الرؤية، كما أصيب بشظية أخرى بأسنانه أدت الى تساقط أسنانه الأمامية، وهو بحاجة لرعاية صحية لحالته.

وتشير الهيئة إلى أن إدارة سجون الاحتلال تقوم بإستغلال الأوضاع الصحية للأسرى المصابين، من أجل التضييق عليهم، وتساومهم على تلقي العلاجات والأدوية بطريقة لا أخلاقية ولا إنسانية.