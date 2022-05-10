رسالة الأسير المضرب عن الطعام منذ 69 يوما خليل عواودة الى زوجته

نرفق لكم رسالة الأسير المضرب عن الطعام منذ 69 يوما خليل عواودة، والتي ارسلها عبر محامي الهيئة فواز شلودي الذي قام بزيارته في ما يسمى مستشفى سجن الرملة، حيث يخوض عواودة الاضراب احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي، و هذا نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم...

زوجتي الحبيبة اهلي الاحباب الله يعطيكم الف عافيه مشتاق لكم اكثر ما انتم مشتاقين لي ما حصل معي انه تم نقلي الى مستشفى اساف هروفيه يوم الاربعاء السابق ورفضت اجراء فحوصات طبيه سألوني عن السبب قلت لهم اني يوم الخميس السابق نقلت الى المستشفى و اجريت فحوصات وكانت النتائج غير ايجابيه ومع ذلك تم ارجاعي الى مستشفى الرملة وبناء علىه توصلت الى قناعه ان هناك مؤامرة يشترك فيها الشباص المستشفى المدني وثلت وقلت لهم اذا كان لابد من عمل فحوصات فانا جاهز بشرط الا يتم بعد اجراءات الفحوصات ارجاعي الى مستشفى الرملة رفضوا هذا العرض وانا رفضت وايضا الضابط الكبير من الشاباص الذي رافقني في مستشفى اساف هروفيه قال للطبيب بالحرف مصلحتنا و مصلحتكم ان لا يبقى هنا قال له الطبيب لماذا قال لان؟ بقائه في المستشفى المدني يؤدي الى عمل مظاهرات باب المستشفى و دخول وسائل الاعلام اقتنع الطبيب في كلام الضابط وبعد رفض الفحص ارجعوني مباشره الى مستشفى الرملة

يوم الجمعة السابق قبل يومين تواصل معي المنسق بين الشباص والشباك ويدعي امل كيوف وتحدث مستغربا عن عدم اجراء الفحوصات في المستشفى المدني وضعته في الصورة وقلت له لن اعمل فحوصات في المستشفى المدني ويتم اعادتي بعد ذلك الى مستشفى الرملة لأنه هذه مسرحيه لا يمكن ان اكون جزء منها و قال لي اذا ما تريد قلت له الحرية قال الشاباك يصر على تمديد اربعه شهور اخرى قلت له هذا كلام مسخره وانهيت الكلام معه هذا باختصار مجمل التطورات التي حصلت معي الاسبوع الماضي.

اما بخصوص الوضع الصحي فهو مستقر وهناك تراجع بالرؤيا. لا زال غباش لا اقوى على الوقوف و اشعر بالضعف بشكل عام ولكن التركيز والحمد لله جيد والمعنويات عالية التقيؤ توقف من فضل الله فقط هناك اوجاع في الخواصر والراس دائما مستلقي على السريرلا اقوم عند التبول اقض حاجتي في قنينه مخصصه ثم اعود واستلقى.

جاء اليوم لي الطبيب وقال المشرف في مستشفى الرملة وقال لي المستشفى المدني لا يمكن ان يستقبلك الا اذا قبلت بأخذ العلاج قلت له اذا تركوني اموت هنا قال لي لكنك اذا فقدت الوعي انا اعطيك كل ما يلزم وانت فاقد الوعي رفضت هذا الكلام وقلت له مالا استقبله وانا بوعي غير مقبول علي اعطاء لي وانا فاقد الوعي.

حبيبه القلب دلال عشر سنوات من زواجنا تعرفت على نصفك الممتلئ وفي هذا الاضراب تعرفت على نصفك الراقي الفياض بالحب والجود والعطاء والتضحية والاخلاص والوفاء وكل ما هو جميل انت من نعم الله اليه يعجزني شكره عليها حافظي على امي واخواني في خدمه يا جماعه دائما ما تغيبي عنها هذه وصيتي لك يا حبيبتي

والشكر كل الشكر لمن يحضر كل الحب لمن يسال بخصوص اخواني واخواتي طمأنونا عنهم هل مصعب عمله جيد؟ وهل حدد موعد الزفاف ام لا؟ ماذا قالت ام صلاح وفاطمة على الدار؟ هل تفاجأوا فيها دائما قولي لي من يحضر واين يحضره على البيت؟ او بيت ابي وما هي الوجوه الجديدة التي تأتي على الخيمة

ارجو المحافظة على نفسكم وربنا ما يطول هذه الشده والى اللقاء.