الاحتلال يعتقل كادرين للجهاد في طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم المحرر عمر محمد داود (36 عاماً)، من بلدة قفين، والمحرر خالد أبو خزنة (25 عاماً)، من بلدة عتيل.

فقد اقتحمت قوة صهيونية خاصة الساعة الثالثة فجراً، مدعومة بالآليات العسكرية، فجر اليوم منزل المحرر عمر داود، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي، وعاثت في المنزل خراباً وتفتيشاً للممتلكات، قبل أن تقوم باعتقاله، واقتياده إلى جهة مجهولة.

والمحرر عمر داود، كانت قد أمضى أربع سنوات في سجون الاحتلال على فترتين، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال.

كما اقتحمت القوة الخاصة منزل المحرر خالد أبو خزنة، من نشطاء حركة الجهاد الإسلامي، وقامت بعمليات تخريب وتفتيش، قبل أن تقوم باعتقاله، وكان أبو خزنة قد أمضى في سجون الاحتلال أربعة شهور.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة مسعورة من الاعتقالات والمداهمات في محافظات الضفة المحتلة، وتستهدف كوادر ونشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي.