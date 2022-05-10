مجلة جامعة الإسراء للعلوم التطبيقية تنضم إلى قاعدة بيانات سكوبس (SCOPUS) العالمية

في انطلاقة متميزة للبحث العلمي في جامعة الإسراء، وفي إنجاز هو الأول من نوعه على صعيد الوطن، وكإضافة نوعية للنشر العلمي الرصين، أصبحت مجلة جامعة الإسراء للعلوم التطبيقية ضمن قاعدة بيانات سكوبس (SCOPUS) ، التي أنشأتها دار النشر الهولندية العريقة Elsevier، وهي تعد من أهم وأضخم قواعد البيانات الخاصة بالملخصات والاستشهادات المرجعية من البحوث والكتب ووقائع المؤتمرات وتقدم رؤية شاملة لمخرجات البحث العلمي العالمي في مجالات مختلفة لأكثر من 5 آلاف ناشر، وتستخدمها أكثر من 3 آلاف مؤسسة أكاديمية وحكومية ومؤسساتية.

من جهته أشار د. عبد الفتاح قرمان رئيس تحرير المجلة، أن تصنيف المجلات على سكوبس (SCOPUS) يعني أنها ذات جودة علمية عالية، وتمكن جمهور الباحثين من الوصول إلى أكثر المجلات دقة وكفاءة لنشر أبحاثهم. وأكد د.قرمان أن المجلة التي تُقبل في سكوبس (SCOPUS) تصبح أكثر شهرة على المستوى الدولي وتمنح فرصة التعاون مع باحثين آخرين حول العالم، وبسبب إمكانية الوصول المحسنة للمجلة، تزداد إمكانية اقتباس المحتوى من مؤلفين آخرين وهذا يعني ارتفاع المساهمة العلمية في المجتمع الأكاديمي.

بدوره هنأ أ.د عبد الخالق الفرا رئيس الجامعة، رئيس وأعضاء هيئة تحرير المجلة لجهودهم العلمية الكبيرة في الارتقاء بالمجلة، الأمر الذي جعل هذه المجلة جزءًا أصيلًا من إنتاج المعرفة العلمية الرصينة على المستوى المحلي والدولي. كما أكد أ.د الفرا بأن المجلة استطاعت أن تزخر بالكثير من الكفاءات العلمية وتستقطب مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين والمحكمين الذين أثروا هذه المجلة، والتي بدورها أصبحت في مصاف المجلات العلمية العالمية المرموقة، واعدًا أن تستمر جامعة الإسراء بسعيها نحو الريادة في العلم والمعرفة والبحثي العلمي مساهمة في تنمية المجتمع وتقدمه.

يُشار أن دار النشر Elsevier قد نشرت أبحاث المجلة في عددها الأخير أكتوبر 2021، على قاعدة بيانات سكوبس (SCOPUS) وذلك بسبب الجودة العالية للأبحاث التي تنشرها المجلة في مجال العلوم التطبيقية.