تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية العديد من الترددات التي تهم المتابعين، وفي هذا المقال نقدم لكم تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2022، فهي تقدم العديد من البرامج الهامة التي تحاكي واقعا يعيش من خلاله الحيوانات في البرية، والصراع الذي يدور في الغابات والمحميات الطبيعية بين تلك الحيوانات المفترسة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2022

نبذة عن القناة

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك العشرات من البرامج والأفلام الوثائقية التي تجذب الملايين من الناس، وخاصة أن الكثير يهتم بعالم الحيوان ويتابع ما يجري في البراري، لهذا فالملايين يبحثون عن تردد تلك القناة المهمة بالنسبة لهم، ويهتمون بالاطلاع على كل تحديث تردداتها التي على كل الأقمار الصناعية، حتى تستقطب أعداد أكبر من المشاهدين والمتابعين لأفلامها وبرامجها الوثائقية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2022

القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 23.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد القناة على نايل سات SD:

القمر الصناعي: نايل سات (SD).

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

الاستقطاب: أفقي H.