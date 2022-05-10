صور,, تفاصيل اختفاء وفقدان مشعل العطوي في تبوك بالسعودية .. من هو مشعل العطوي

مفقود تبوك مشعل العطوي في السعودية ، وضجت خلال الساعات الماضية في المملكة العربية السعودية آلاف التغريدات التي يناشد فيها المواطنين وعائلة مشعل العطوي السلطات المحلية وجميع الأهالي بالبحث في العثور عليه إذ فقد الاتصال معه في منطقة الرمضة غرب المملكة ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم كامل التفاصيل التي تتحدث عن اختفاء المطيري .

ولقد صعد هاشتاق مفقود تبوك مشعل العطوي قائمة التريند على المنصات الرقمية في المملكة العربية السعودية صبيحة هذا اليوم الثلاثاء الموافق 10-5-2022 وسط مناشدات حثيثة للعثور عليه ، وللتفاصيل اكثر ندعوكم إلى استكمال باقي المقالة حتى النهاية ، وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

مفقود تبوك مشعل العطوي

وأعلنت عائلة مشعل العطوي ان ابنهم فقد الاتصال معه يوم امس ، مضيفة أن مشعل تواصل مع والده ، الأربعاء، وأبلغه انه بعد انتهاء عمله سوف يتوجه لهم في الرمضة بحرة الرهاه ، ووصل انه فجر الأربعاء توجه إلى ابن عم له واخذ بعض الأغراض وتوجه إلى ذويه .

ولكن مشعل المطيري لم يحضر حتى الآن ، وأشارت عائلته، إلى أنه تم تحديد آخر برج جوال على طريق المدينة الجديد ، كما وذكرت، أنه فقت في جيهت الحره ومعه جيب شاص قديم 84 لوحته ا ص ع 915 من راه او حصل أي معلومة عنه يبلغنا ويرجى الاتصال عليه هنا 0553117361 و 0599809362 .

تفاصيل اختفاء مشعل العطوي بالسعودية









من هو مشعل العطوي

عيد المضلعاني علق عبر حسابه على تويتر : " نسأل الله ان يرده سالما غانما لا زالت عمليات البحث عنه جارية من قبل الفرق التطوعية ولم يجدوا له اثر حتى الان مفقود من الاربعاء الماضي وآخر برج جوال له طريق المدينة الجديد وغالب الظن مفقود جهات شرق الحرة نتمنى تحريك الطيران العامودي فالمنطقة كبيرة ووعرة".

لازال البحث جارياً عن#مفقود_تبوك_مشعل_العطوي



منذ يوم الأربعاء الماضي ١٤٤٣/١٠/٣



آخر موقع تواجد له تم تحديده على أبراج طريق المدينة الجديد



نداء لخبراء المنطقة والعارفين بمعالمها لمساعدة الفرق الأمنية والتطوعيةبالبحث عن#مفقود_تبوك



نسأل الله أن يعيده لأهله سالماًمعافى#تبوك pic.twitter.com/BmUL97eWJ8 — Fahd Al.Mohammed (@fma_mohamd99) May 9, 2022

حساب نور علق : " ٥ ايام مفقود وفرق البحث لم يجدو عليه، اتمنى من الدوله تحريك الطيران العامودي". أما علي البلوي كتب : " يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم إنك تهدي من الضلالة وتنجي من العمى وترد الضالة ان تعيده إلى أهله وذويه وتقر به عين محبيه انك سميع مجيب الدعاء".