زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين في بحر غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، النار صوب مراكب الصيادين في عرض بحر قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن زوارق الاحتلال طاردت مراكب الصيادين مع إطلاق النار على مراكبهم في عرض البحر جنوب القطاع.

وأشار إلى أن الاعتداء الجديد لم يسفر عن وقوع إصابات.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تواصل اعتداءاتها بحق الصيادين العاملين في صيد الأسماك في بحر قطاع غزة على الدوام، وتجبرهم على ترك عملهم عبر إطلاق النار عليهم مباشرة، ما يسفر أحيانا عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بالإضافة إلى اعتقالهم إلى الداخل المحتل.