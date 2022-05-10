بالفيديو والصور 14إصابة خلال اشتباكات مسلحة في مدينة نابلس فجر اليوم

أصيب 14مواطناً، فجر اليوم الثلاثاء 10-5-2022، خلال اشباكات وقعت بالمنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، أحمد جبريل، "إن مواجهات اندلعت في محيط قبر يوسف ما أدى الى اصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة البطن، و13 أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم بالوجه".

وأفادت مصادر محلية :"بأشتعال النيران في باص للمستوطنين خلال المواجهات المندلعة شرق مدينة نابلس".

كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال أكثر من مرة، بوابل من الرصاص خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وبدورها قالت القناة الـ12 العبرية، بأنه وقع إطلاق نار خلال اقتحام المستوطنون لمنطقة قبر يوسف، زاعمةً عدم وقوع إصابات في إطلاق النار".



