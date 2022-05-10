تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، باستمرار العديد من الترددات التي تهم المتابعين وأطفالهم، وفي هذا المقال نقدم لكم، تردد قناة كراميش للأطفال الجديد2022، ويبحث عنه الكثير من الآباء والأمهات، للترفيه عن أطفالهم في وقت فراغهم، وبعد كثرة البحث عن تردد القناة عبر محركات البحث، قررنا كتابة هذا المقال.ردد قناة كراميش الجديد 2022

تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2022

تردد قناة كراميش

وكانت صرحت هيئة القناة، مؤخراً، على صفحتها الرسمية عبر موقع "فيس بوك"، أنه قد تم تغيير تردد القناة لمشاهدة أفضل، وفي هذا المقال نعلن عن تردد قناة كراميش الجديد 2022 على النايل سات،

تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2022

قناة كراميش

وتعتبر القناة من أهم القنوات التي تعرض برامج ومسلسلات تهم الأطفال، وتناسب سنهم وعقولهم، وفكرهم، فهم يجدون ضالتهم بمشاهدة ما تعرض تلك القنوات عبر شاشاتها، ويقضون أسعد الأوقات في متابعة برامج هذه القناة.

تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2022

اسم القناة Karameesh

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة 11641 11430 10815

معامل الاستقطاب أفقي H رأسي V أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 27500 27500 27500

معدل الترميز 3/4 7/8 7/8

جودة القناة SD SD S