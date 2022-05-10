الطقس: انخفاض الحرارة اليوم الثلاثاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 10-5-2022، أن يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو صيفياً عادياً نهاراً وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام.

وليلاً يسود جو لطيف ومنعش الى أبعد حد. الرياح تكون متفلية الإتجاه . والله تعالى أعلى وأعلم.



الأربعاء: 11-5-2022

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية لشهر ايار، ويسود خلال النهار جو شديد الإعتدال في كاغفة المناطق ما عدا الغورية منها. ليلاً يسود جو لطيف ومنعش. تالرياح تكون غربية الى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.



الخميس: 12-5-2022

يطرأ إرتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة التي تبقى تماماً حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام. ويسود خلال ساعات النهار جو ربيعي ولطيف جدأً ، ويبقى الجو منعشاً في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. تكون الريح غربية الى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.



الجمعة: 13-5-2022

يطرأ إرتفاع بحوالي ثلاثة الى اربعة درجات مئوية في ساعات النهار ويسود جو صيفي لطيف في الجبال وحار نسبي على طول الخط الساحلي والمناطق السهلية. ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم



السبت: 14-5-2022

يطرأ إرتفاع آخر بحوالي خمسة درجات مئوية ويسود جو حار في الجبال وحار بشكل كبير مع رطوبة عالية على طول الخط الساحلي والمناطق السهلية القريبة منه. ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت مع حرارة متوقع ان تكسر حاجز 41 مئوية. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم