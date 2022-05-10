أسعار الذهب في العراق بتعاملات اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

شهدت أسعار الذهب استقراراً في العراق اليوم الثلاثاء 10مايو/أيار 2022، وسط هدوء ملحوظ في الطلب.

وبورصات الذهب العالمية عطلة أسبوعية، يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

أسعار الذهب اليوم في العراق

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، خلال التعاملات عند 88.450 ألف دينار (60.58 دولار).

وظل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في العراق اليوم، عند نحو 77.395 ألف دينار (53.01 دولار).

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، عند نحو 66.338 ألف دينار (45.44 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.596 ألف دينار (35.34 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في العراق

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات اليوم، استقرارا عند مستوى 2.750 مليون دينار (1884 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 619.163 ألف دينار (424.08 دولار).