اليكم اسعار الذهب في الجزائر بتعاملات اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

استقرت أسعار الذهب اليوم في الجزائر، بتعاملات اليوم الثلاثاء 10مايو/أيار 2022، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر في تعاملات اليوم نحو 8815 دينارا (60.58 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم، عند 7713 دينارا (53.01 دولار).

كما ظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر عند مستوى 6611 دينارا (45.44 دولار)، وفقا لموقع "gold-price-today".

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5142 دينارا (35.34 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم 274.144 ألف دينار (1884 دولارا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 61.706 ألف دينار (424.08 دولار).