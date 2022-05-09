طالع أسعار الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السودان خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 مايو/أيار 2022، وسط ضعف ملحوظ في الإقبال على الشراء.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 26.815 ألف جنيه (59.92 دولار)؛ وفق ما أورد موقع "goldpricedata".

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان اليوم، إلى نحو 23.463 ألف جنيه (52.43 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى مستوى 20.111 ألف جنيه (44.94 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.642 ألف جنيه (34.95 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، انخفاضًا إلى نحو 833.954 ألف جنيه (1863 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 189.779 ألف جنيه (424.08 دولار).