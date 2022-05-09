كم الدولار اليوم في لبنان..سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار اليوم السبت في لبنان عند الصرافين، بالإضافة سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان عند الصرافين

ارتفع سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة امس الإثنين 9 مايو/أيار 2022 لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة

وتراوح سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 26800 - 26850 ليرة لبنانية لكل دولار، مقابل 26650 - 26700 ليرة لبنانية لكل دولار، أمس بحسب موقع لبنان24.

برنامج سعر الدولار في لبنان السوق السوداء

كم سعر الدولار اليوم في لبنان

وتعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، الأسبوع الماضي، بمواصلة العمل من أجل نقل اقتصاد لبنان من ريعي إلى منتج يجذر أبناء الوطن في أرضهم.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قوله، بمناسبة عيد العمال الذي يصادف اليوم: "من قلب الظروف الصعبة التي نعاني منها، تحية تقدير إلى كل عامل لبناني، على جهد كل يوم من أجل كسب لقمة العيش بالبذل الشريف".

وأضاف: "عهدي للبنانيين والعمال منهم، مواصلة العمل لكي تتبدد غيوم الأزمات الناتجة عن تراكمات سنوات، دفع عمَّال لبنان أثمانها الباهظة، فتعود إليهم كرامة المساهمة الأبرز بنقل لبنان من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يجذِّر أبناء وطننا في أرضهم كما في طموحات مستقبل واعد".

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء

لمعرفة سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله كم سعر الدولار اليوم في لبنان..سعر صرف الدولار اليوم في لبنان