كم سعر الدولار اليوم في مصر..سعر الدولار في مصرالسوق السوداء، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم..سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

تباين سعر الدولار اليوم في مصر، أمس الإثنين 9 مايو/أيار 2022، على شاشة البنك المركزي، ومواقع البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري صباح اليوم، عند 18.44 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي لم يتغير سعر الدولار، ليبقى عند 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر.

فيما صعد سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدولار في مصرالسوق السوداء

كم سعر الدولار اليوم في مصر

ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.45 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، مقابل 19.33 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، أمس.

بينما استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، عند مستوى 19.34 جنيه للشراء، و19.61 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكررت نفس الأسعار المسجلة بالبنك الأهلي.

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، سجل سعر اليورو 19.32 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.74 جنيه للشراء، و22.86 جنيه للبيع، مقابل 22.91 جنيه للشراء، و23.03 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) بقى سعر الريال السعودي، عند نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، مسجلًا 4.90 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

بينما زاد سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 60.09 جنيه للشراء، و60.40 جنيه للبيع، مقابل 60.05 جنيه للشراء، و60.41 جنيه للبيع، أمس.

الدولار في مصر اليوم

لمعرفة سعر صرف الدولار اليوم في مصر، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله كم سعر الدولار اليوم في مصر..سعر الدولار في مصرالسوق السوداء