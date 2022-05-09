سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة..اسعار الدولار في سوريا أول بأول اليوم، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

وانهار سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات امس الإثنين 9 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

وخسر الاقتصاد السوري نحو 1.2 تريليون دولار منذ بداية الصراع السياسي، وانخفض متوسط العمر المتوقع للأطفال السوريين بمقدار 13 عامًا، بحسب تقرير دولي أعدته الأمم المتحدة بعنوان "ثمن باهظ للغاية".

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء

وقفز التضخم في سوريا 878% مقارنة بعام 2010، الأمر الذي رفع من أصوات السوريين بضرورة مجاراة هذا الانهيار الحاصل، ولينادي متخصصون إلى حاجة الأسرة إلى نحو مليوني ليرة، أي ما يعادل 800 دولار كمستوى أدنى للعيش، في وقت يبلغ فيه متوسط الأجور 50 دولاراً شهريًا.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

سعر اليورو والإسترليني في سوريا اليوم الثلاثاء

وصعد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 3895 ليرة للشراء، و3930 ليرة للبيع، بحسب "sp-today" الموقع المتخصص في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

وعن سعر الدولار اليوم في سوريا لدى مدينة إدلب، سجل نحو 3905 ليرات للشراء، و3945 ليرة للبيع، وفي مدينة حلب سجل نحو 3895 ليرة للشراء، و3930 ليرة للبيع.

اسعار الدولار في سوريا أول بأول اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 4104 ليرات للشراء، و4146 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا، مستوى 4797 ليرة للشراء، و4850 ليرة للبيع، بحسب موقع "sp-today" المتخصص في رصد حركة أسعار صرف العملات في سوريا.

وخفض بنك سوريا المركزي سعر صرف العملة المحلية في أبريل/نيسان الماضي إلى 2814 ليرة للدولار ليقترب من السعر في السوق السوداء الذي بلغ 3900 للدولار اليوم. وكان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة للدولار.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

سعر الدولار مقابل السوري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال تداولات الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1037 ليرة للشراء، و1049 ليرة للبيع.

وأظهرت شاشات التداول، تسجيل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) مستوى 1058 ليرة للشراء، و1070 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا خلال تعاملات الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 12671 ليرة للشراء، و12810 ليرات للبيع.