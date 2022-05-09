شبكة لصوص من الضفة وغزة تسرق حسابات بنكية بقيمة 13 ألف دولار

أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة، شكاوى المواطنين (ط. ب) من قطاع غزة، والمواطنة (ج. ب) من الضفة الغربية، والتي مفادها قيام مجهولين بسرقة حسابتهما البنكية، وسحب مبالغ مالية تقدر بـ 13.700 دولار.

وأوضحت "الجرائم الإلكترونية" أنه وخلال البحث والتحري والمتابعة الفنية، تمكنت الدائرة من الوصول للجناة، وتفكيك شبكة مكونة من 6 لصوص من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبينت أنه تم ضبط المذكورين من قطاع غزة واستجوابهم، حيث أقروا واعترفوا بما نسب إليهم، وبدلالتهم تم ضبط جزء من المسروقات تقدر بحوالي 9 آلاف دولار.

ولفتت إلى أنه تم إحالة ملفات القضيتين والمتهمين إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأصول.